Москва, , 11:06 — REGNUM В условиях кризиса и высокой инфляции жители РФ переходят на сберегательную модель поведения, этому способствует и повышение ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUMM 3 ноября заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская.

«В условиях кризиса и высокой инфляции население переходит на сберегательную модель поведения, этому способствует и повышение ключевой ставки, — сказала Пажинская. — С началом пандемии депозиты потеряли актуальность в связи с низкими процентными ставками и большей привлекательностью фондового рынка. Например, в июле 2020 года около 30% жителей РФ были готовы отказаться банковских вкладов. Сейчас ставка ЦБ повысилась до 7,5%, а следовательно, стали более привлекательными вклады, поэтому можно говорить о смене тенденции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пажинская рассказала, будут ли в РФ расти ставки по депозитам.

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