Джакарта, , 11:06 — REGNUM Министерство торговли способствовало подписанию 18 меморандумов о взаимопонимании между индонезийскими бизнесменами и торговыми партнерами в Малайзии на сумму $87,89 млн, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Соглашение включает продукты питания и напитки, пальмовое масло, кофе, чай, специи, травяные напитки и мусульманскую одежду», — заявил торговый атташе в Индонезии.

В период с января по август 2021 года общий объем торговли между Индонезией и Малайзией достиг $13,4 млрд. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост торговли составил 49,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила в общей сложности 134 560 доз вакцины AstraZeneca от правительства Великобритании.

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