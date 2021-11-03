Балаково, Саратовская область, 3 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В городе Балаково на дежурившего врача-травматолога напал пациент. Доктору потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

По данным ведомства, публикация о нападении на медработника появилась в соцсетях. На врача-травматолога, находившегося на дежурстве в травмпункте ГУЗ Саратовской области «Балаковская районная поликлиника», напал пациент. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей. Медику наложили швы на нижнюю губу.

ИА REGNUM напоминает, 15 марта в городе Балашове на вызов в квартиру приехала бригада скорой помощи. В это время в помещении находилась пьяная компания. Между фельдшером и хозяйкой, которая не согласилась с назначенным лечением, произошел конфликт. На медика в итоге напали с кулаками и ударили в голову. В результате помощь понадобилась самому фельдшеру. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

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