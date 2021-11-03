Севастополь, 3 ноября 2021, 11:05 — REGNUM Президенту РФ Владимиру Путину не предоставили информацию о застройке мыса Хрустальный в Севастополе в полном объёме, а чиновники продолжают жонглировать сакральными символами и объектами города-героя. Такое мнение высказала член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного органа власти Севастополя в 2014—2019 годах Ольга Тимофеева.
Как считает экс-сенатор, президенту РФ не предоставили информацию в полном объёме по дополнительному размещению объектов культурного кластера на мысе Хрустальном — такой вывод Тимофеева делает, опираясь на иллюстрации к проекту, которые, по её словам, не передают «масштаб возводимых объектов» и сохраняют «иллюзию доминирования Мемориального комплекса «Солдат и Матрос». Как напомнила Тимофеева, проект кластера, рассмотренный на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя в октябре, показывает совершенно другой масштаб, а главное — «иные смысловые прочтения».
Экс-сенатор предполагает: причиной того, что задачу создания городского парка с мемориальным комплексом Защитникам Севастополя 1941−1942 гг. подменили культурным кластером, могла стать «управленческая чехарда» — за эти вопросы отвечали разные ведомства.
При этом предложенный вариант проекта, подчеркивает эксперт, не соответствует требованиям федерального закона «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества»: мемориальный комплекс «Солдат и Матрос» с мемориальным огнем является элементом воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения.
Экс-сенатор еще раз подчеркнула — несмотря на начавшиеся работы по строительству культурного кластера, их еще можно остановить, пересмотреть концепцию, хотя это и потребует материальных и временных затрат.
Тимофеева также отмечает, что после обращения председателя Союза архитекторов Севастополя Сергея Комарова к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и министру обороны РФ Сергею Шойгу в правительстве Севастополя срочно вернулись к вопросу необходимости возведения мемориального комплекса Защитникам Севастополя 1941−1942 гг. — 1 ноября был объявлен открытый конкурс на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса.
Об этом: Разрушительный удар по Севастополю. Открытое письмо Мишустину и Шойгу
А также: Архитектор: Театр на мысе Хрустальном в Севастополе — это провокация
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2017 году президент РФ Владимир Путин поручил реализовать в Севастополе проект по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов». Проект не реализован до сих пор, зато в 2019 году стало известно о планах строительства на мысе Хрустальный культурного кластера. В частности, на мысе Хрустальном предполагается возвести огромное здание театра оперы и балета, хореографическое училище, многоэтажки в качестве жилья для сотрудников.
Решение вызвало негативную реакцию как со стороны профессионального архитектурного сообщества, так и со стороны общественников, в том числе ветеранов. В октябре 2021 года Союзом архитекторов Севастополя на имя председателя правительства России Михаила Мишустина и министра обороны РФ Сергея Шойгу было направлено письмо с просьбой остановить застройку мыса Хрустальный и обеспечить исполнение поручения президента о создании там городского парка с мемориальным комплексом Защитникам Севастополя 1941−1942гг.».
Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе объявят конкурс концепций комплекса «Защитникам Севастополя»