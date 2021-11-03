Севастополь, 3 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Президенту РФ Владимиру Путину не предоставили информацию о застройке мыса Хрустальный в Севастополе в полном объёме, а чиновники продолжают жонглировать сакральными символами и объектами города-героя. Такое мнение высказала член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от законодательного органа власти Севастополя в 2014—2019 годах Ольга Тимофеева.

Пресс-служба правительства Севастополя Проект культурного кластера на мысе Хрустальном: громадные здания делают невидимым мемориальный комплекс «Солдат и матрос»

Как считает экс-сенатор, президенту РФ не предоставили информацию в полном объёме по дополнительному размещению объектов культурного кластера на мысе Хрустальном — такой вывод Тимофеева делает, опираясь на иллюстрации к проекту, которые, по её словам, не передают «масштаб возводимых объектов» и сохраняют «иллюзию доминирования Мемориального комплекса «Солдат и Матрос». Как напомнила Тимофеева, проект кластера, рассмотренный на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя в октябре, показывает совершенно другой масштаб, а главное — «иные смысловые прочтения».

«Повторю, мое восприятие представленной архитектурной концепции на мысе Хрустальном с проектом здания театра и проектом здания музейного комплекса Российской государственной художественной галереи выражено вопросом: «Как предложенный проект сочетается с понятиями сакральность и патриотизм?» Сопоставьте изначальную тиражируемую картинку и выкопировку из проекта Прикса (австрийский архитектор — автор проекта театра оперы на Хрустальном мысе — прим. ИА REGNUM) с «оловянным солдатиком», которым становится Мемориальный комплекс «Солдат и Матрос» на фоне гигантеллы предлагаемого деконструктивистского сооружения», — подчеркивает Тимофеева.

Экс-сенатор предполагает: причиной того, что задачу создания городского парка с мемориальным комплексом Защитникам Севастополя 1941−1942 гг. подменили культурным кластером, могла стать «управленческая чехарда» — за эти вопросы отвечали разные ведомства.

«Под поручение президента был сформирован единый участок, включающий участки, переданные Министерством обороны, а перед Министерством культуры Российской Федерации стояла задача в сжатые сроки запустить реализацию проекта культурного кластера, детальная проработка проекта отсутствовала. Соответственно, можно сделать вывод, что Министерством культуры Российской Федерации совместно с правительством Севастополя при решении поставленной задачи по реализации кластера на рассмотрение президенту были представлены «эскизные» варианты, не учитывающие поручение президента, масштабирование объектов, сочетание объектов кластера с существующим Мемориальным комплексом, а также градостроительные риски», — считает Тимофеева.

При этом предложенный вариант проекта, подчеркивает эксперт, не соответствует требованиям федерального закона «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества»: мемориальный комплекс «Солдат и Матрос» с мемориальным огнем является элементом воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения.

«Если бы изначально Владимиру Владимировичу для выработки решения была предоставлена полная информация, то было бы предложено для реализации проекта культурного кластера в городе Севастополе рассмотреть альтернативные площадки. Я убеждена, что сын ветерана Великой Отечественной войны не может принять решение, оскорбляющее память Солдата-Победителя, историческую память народа. Я убеждена, что человек, который в 2014 г. принял на себя ответственность, поддержал решение крымчан и бережно, но жестко обеспечил возвращение Крыма домой, не способен предать город-герой Севастополь», — подчеркнула Тимофеева.

Экс-сенатор еще раз подчеркнула — несмотря на начавшиеся работы по строительству культурного кластера, их еще можно остановить, пересмотреть концепцию, хотя это и потребует материальных и временных затрат.

Тимофеева также отмечает, что после обращения председателя Союза архитекторов Севастополя Сергея Комарова к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и министру обороны РФ Сергею Шойгу в правительстве Севастополя срочно вернулись к вопросу необходимости возведения мемориального комплекса Защитникам Севастополя 1941−1942 гг. — 1 ноября был объявлен открытый конкурс на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса.

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«При этом в правительстве Севастополя запамятовали или намеренно умолчали, что в 2017 году уже был проведён Всероссийский конкурс на определение лучшей концепции архитектурно-градостроительного развития территории от Карантинной до Артиллерийской бухты в городе Севастополе, в котором приняли участие 16 проектов со всей России и определены победители. Были выявлены лучшие решения, оптимально использующие потенциал данной территории, сочетающие историческое прошлое с уникальным ландшафтом и ориентированные на включение данной территории в единое общественное пространство города. Однако потраченные силы и средства, вопреки смыслу проведения конкурса, его цели и задачи, не были учтены и использованы в дальнейших разработках. Таким образом, в очередной раз продемонстрирована имитация деятельности. Катастрофичность всей этой ситуации обусловлена тем, что в этой кутерьме событий, ответственных лиц и принятых решений жонглируют святыми, сакральными символами и объектами города-героя Севастополя, но вывод по сказанному может быть только один: «Владимир Владимирович, Вам солгали!» — цитируют Тимофееву « А4 Новости ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2017 году президент РФ Владимир Путин поручил реализовать в Севастополе проект по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов». Проект не реализован до сих пор, зато в 2019 году стало известно о планах строительства на мысе Хрустальный культурного кластера. В частности, на мысе Хрустальном предполагается возвести огромное здание театра оперы и балета, хореографическое училище, многоэтажки в качестве жилья для сотрудников.

Решение вызвало негативную реакцию как со стороны профессионального архитектурного сообщества, так и со стороны общественников, в том числе ветеранов. В октябре 2021 года Союзом архитекторов Севастополя на имя председателя правительства России Михаила Мишустина и министра обороны РФ Сергея Шойгу было направлено письмо с просьбой остановить застройку мыса Хрустальный и обеспечить исполнение поручения президента о создании там городского парка с мемориальным комплексом Защитникам Севастополя 1941−1942 гг.».