3 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Газпром не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на 2022 год.

Мирослава Романенко, , 11:56 — REGNUM Газпром не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа на 2022 год через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные венгерской платформы RBP. На аукционе 2 ноября оператор ГТС Украины предложил транзитные мощности на I—III кварталы 2022 года в объёме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка». По итогам аукциона данные предложения остались невостребованными.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, Klymenko Time, а также «Бородатая Бабушка» и «Запрещённая Украина». Многие отметили, что при антироссийской политике, проводимой Киевом, решение Газпрома, по их мнению, было вполне ожидаемо.

«Нельзя ж так откровенно косить под дурака. Мы, конечно, понимаем, что клоун — это профессия, но все же… Посадил и издевается над [главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором] Медведчуком и еще что-то хочет. Ну это, знаете ли, слишком. Как-то даже не по Станиславскому», — написал Crone.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«А зачем эти дополнительные мощности России, если у них свой новый СП-2 есть? Дураку ясно было с самого начала, что им это на фиг не нужно», — добавил Герман.

«Так вроде радоваться нужно, «грязный» газ «агрессора» не пойдет по «демократической» и «свободной» Украине», — пишет Gigione.

«Надо ещё байрактаром долбануть. Что-то до русских не дошло предложение о скидке», — с сарказмом добавил R Ro.

«Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран — потенциальных транзитеров». А шо, в аукционе больше никто не участвовал?» — задался вопросом Вадим.

«Этого следовало ожидать. «Грязный» газ, так «грязный» газ», — с сарказмом пишет Анжела.

«Вот теперь труба точно не лопнет. Россия предотвращает экокатастрофу «грязного» газа», — отреагировал Василич.

«Да! На реверсе уже не прикуришь! Так бы для народа… [вряд ли] бы суетились!..» — написал Nikolay.

«Ну с поляками все ясно, они сейчас подсуетятся и новый контракт с Газпромом заключат, следующими будут чехи, там [премьер-министр Чехии Андрей] Бабиш уже призывал. Все уже там… [обалдели] от 3-го энергопакета. А вот наши… что делать будут?» — не понимает Константин П.

«Это расплата за русофобию», — добавил Ivan Z.

«Эти… деньги от транзита газа используют для обстрела Донбасса», — посетовал SVP.

Артиллерия ВСУ

«Правильно сделали», — отметила Светлана С.

«А кто что России сделает, если они так решили? Ну как можно быть настолько тупым? Хаить Россию на весь мир, после думать, что можешь диктовать свои условия, а если Россия не согласится, то… и что? Кто заставит? Ну дебилы просто», — возмутился Дмитрий.

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Напомним, ранее Киев предложил Газпрому скидку на транзит российского газа через территорию Украины. Также украинская сторона предлагала Москве продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь 2024 года.

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