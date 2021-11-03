Минск, , 11:04 — REGNUM В Белоруссии на одно экстремистское формирование стало больше. Речь идёт о польском белорусскоязычном телеканале «Белсат».

Запрет Silsor

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»Решением министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов «Белсат», — говорится в сообщении на сайте белорусского правоохранительного ведомства.

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Теперь в перечне причастных к экстремистской деятельности входят 11 организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября МВД Белоруссии внесло в перечень экстремистских формирований телеграмм-каналы Nexta, Nexta-Live и Luxta. Их деятельность на территории республики запрещена.

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Напомним, 1 ноября в национальном аэропорту «Минск» сотрудниками милиции были задержаны сотрудница польского белорусскоязычного телеканала «Белсат» и заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Ирина Славникова с мужем. В настоящее время двое репортеров «Белсата» — Екатерина Андреева и Дарья Чульцова — уже отбывают в Белоруссии тюремный срок в два года.

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