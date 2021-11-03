Псков, , 11:11 — REGNUM Власти Псковской области рассчитывают, что по окончании нерабочей недели, с 8 ноября, все предприятия и организации региона вернутся к штатной работе, однако это будет зависеть от эпидемической ситуации, заявил губернатор Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, «все сферы экономики должны работать полноценно».

Михаил Ведерников Pskov.ru

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«Сегодня делаем все возможное и необходимое, чтобы 8 ноября выйти в полноценный рабочий режим. Но будем ориентироваться на то, как будет обстоять дела с распространением заболевания», — сказал губернатор Псковской области, слова которого цитирует пресс-служба.

Михаил Ведерников сообщил, что все резервы региона направлены на борьбу с коронавирусом, в настоящий момент развернуто 1085 специализированных коек.

«Сверх этого задействованы дополнительные реанимационные койки для долечивания наиболее тяжелых больных. Это серьезная дополнительная нагрузка», — отметил глава региона.

Ведерников попросил жителей других регионов воздержаться от поездок на Псковщину в оставшиеся нерабочие дни.

«Мы всегда рады гостям, но просим эту неделю находиться дома или поехать на дачу, не перемещаться между регионами для того, чтобы не создавать негативную тенденцию по заболеваемости», — сказал губернатор.

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