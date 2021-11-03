Канберра, 3 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Commonwealth Bank станет первым банком Австралии, который предложит своим клиентам возможность покупать, продавать и хранить криптовалютные активы, такие как биткойны. Об этом 3 ноября сообщил телеканал Nine News.

Криптовалюта

Отмечается, что приложение Commbank является крупнейшим банковским приложением в Австралии с более чем 6,5 миллионами пользователей. Клиенты банка будут иметь возможность торговать порядка десятью выбранными криптовалютными активами, включая биткойн, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

В руководстве банка отметили, что разрешение торговли криптовалютой было прямым результатом того, что большое количество клиентов хотели иметь простой и доступный способ воспользоваться таким инструментом.

Однако, сообщают журналисты, банк не раскрыл подробностей о том, какую комиссию он будет взимать при торговле криптовалютой, что является основным фактором, который инвесторы используют для сравнения обменных платформ в интернете.