Минск, 3 ноября 2021, 11:00 — REGNUM Министерство внутренних дел Белоруссии приняло решение признать экстремистским формированием интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября сотрудница польского белорусскоязычного телеканала «Белсат» и заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Ирина Славникова были задержаны с мужем ночью в Национальном аэропорту «Минск» сотрудниками милиции.
Читайте также: В Минске задержан сотрудник польского телеканала