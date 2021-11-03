Минск, , 11:00 — REGNUM Министерство внутренних дел Белоруссии приняло решение признать экстремистским формированием интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решением Министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Белоруссия группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов «Белсат», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября сотрудница польского белорусскоязычного телеканала «Белсат» и заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Ирина Славникова были задержаны с мужем ночью в Национальном аэропорту «Минск» сотрудниками милиции.

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