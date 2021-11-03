Ванкувер, Канада, 3 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

(сс) WriterGal39 Талисман хоккейного клуба «Ванкувер Кэннакс»

Во втором периоде хоккеисты «Рейнджерс» забросили две шайбы. Отличились нападающие Мика Зибанеджад и Артемий Панарин.

В третьем периоде игроки «Ванкувера» смогли отыграться благодаря голам Джей Ти Миллера и российского форварда Василия Подколзина.

В овертайме Миллер забросил победную шайбу и оформил дубль.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 15 очков. «Рейнджерс» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с семью очками.