Ереван, , 10:59 — REGNUM Разрешение карабахского конфликта является приоритетной задачей для Еревана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 ноября на встрече президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Арцаха прибыл с официальным визитом в Ереван. Пашинян обсудил с ним восстановление переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Считаем необходимым возобновить полноценный переговорный процесс в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где сопредседатели неоднократно подчёркивали, что нагорнокарабахский конфликт должен быть окончательно урегулирован на основе хорошо известных принципов, включая право народа на самоопределение», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что статус Нагорного Карабаха также нужно будет определить в ходе переговоров с участниками Минской группы.

Как сообщало ИА REGNUM бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.

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