София, , 10:59 — REGNUM Руководство Евросоюза объявило о намерении выделить около 15 миллионов евро на приобретение современной медицинской аппаратуры для десятков болгарских больниц, находящихся в «красной зоне» пандемии COVID-19. Об этом 3 ноября сообщило «Болгарское радио».

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Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких дней медучреждения Софии, Варны, Бургаса и Ямбола получат мобильные рентгеновские аппараты, системы искусственной вентиляции легких, а также новые автомобили реанимации. Процесс распределения соответствующих средств будет контролироваться Министерством здравоохранения Республики Болгария.

По состоянию на 3 ноября, общее количество граждан РБ, заболевших COVID-19, составило 614 тысяч человек, из них скончались — 24 454.