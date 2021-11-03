Сеул, 3 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Валютные резервы Южной Кореи за месяц выросли на $5,24 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, на конец октября 2021 года валютные резервы страны составили $469,21 млрд.

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с увеличением объёмов активов в других иностранных валютах в перерасчёте на доллары США, а также доходов от управления валютными активами.

Ценные бумаги сократились на $940 млн, до $418,4 млрд, однако депозиты, напротив, свыросли на $5,95 млрд, до $25,79 млрд. Золото сохранилось на уровне $4,79 млрд.

По состоянию на конец июля Южная Корея занимает девятое место в мире по валютным резервам.