Ярославль, 3 ноября 2021, 10:59 — REGNUM В Ярославской области вакцинация от коронавируса проводится на промышленных предприятиях. Об этом сообщает правительство региона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники промпредприятий постановлением главного санитарного врача области включены в список обязательной вакцинации.
Для проведения вакцинации предприятию нужно составить список не менее 30 человек и представить его в департамент здравоохранения и фармации на электронную почту glcovid@mail.ru с пометкой «Заявка на вакцинацию». В обращении нужно указать желаемую дату приезда медиков.
Как обещают власти, предприятие получит обратную связь в течение четырех рабочих часов. Перед вакцинацией работников предприятий обязательно осматривает врач.
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