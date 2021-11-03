Ярославль, , 10:59 — REGNUM В Ярославской области вакцинация от коронавируса проводится на промышленных предприятиях. Об этом сообщает правительство региона.

Вакцинация Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники промпредприятий постановлением главного санитарного врача области включены в список обязательной вакцинации.

«Более 50 человек в последний приезд медиков провакцинированы на Ярославском моторном заводе (ПАО «Автодизель»). Несколькими днями ранее вакцинацию прошли еще 145 его работников. По данным компании, коллективный иммунитет среди персонала в настоящее время составляет 87%», — сообщили в областном правительстве.

Для проведения вакцинации предприятию нужно составить список не менее 30 человек и представить его в департамент здравоохранения и фармации на электронную почту glcovid@mail.ru с пометкой «Заявка на вакцинацию». В обращении нужно указать желаемую дату приезда медиков.

Как обещают власти, предприятие получит обратную связь в течение четырех рабочих часов. Перед вакцинацией работников предприятий обязательно осматривает врач.

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