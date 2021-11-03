Канберра, , 11:01 — REGNUM Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн в ходе очередной пресс-конференции заявил, что 5 ноября правительство штата опубликует дорожную карту, в которой будет изложено, как штат будет «жить с COVID-19». Об этом 3 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Дорожная карта будет включать моделирование того, как система здравоохранения штата может справиться с различными сценариями, связанными со снятием ограничений. Обещание прозвучало, когда Макгоуэн объявил о выделении 400 миллионов австралийских долларов ($297 млн) на оборудование 270 новых больничных коек и наем дополнительного медперсонала.

Макгоуэн отметил, что его штат «хорошо подготовлен» к переходу к следующему этапу пандемии.

«Люди соблюдают правила, они поступают правильно. Уровень вакцинации у нас растет. И мы заметно увеличиваем количество больничных коек», — заявил премьер-министр.