Гватемала, 3 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Гватемала открыла новый круизный сезон, который продлится до мая 2022 года. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гватемала

Власти страны рассчитывают принять более 55 000 туристов на 48 различных судах.

С прибытием первого круизного судна из Сан-Диего, Калифорния (США), в терминал Pez Vela Marina в Пуэрто-Кецаль, Эскуинтла, в 100 километрах к югу от города Гватемала, Гватемальский институт туризма (Inguat) объявил сезон 2021−2022 годов открытым.