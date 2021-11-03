Москва, 3 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Жители РФ не застрахованы от дальнейшего роста инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

«В октябре средняя максимальная ставка по вкладам превысила 6,5%. Также на рынке есть ряд предложений, предоставляющих до 8% годовых, что близко к уровню инфляции. Ожидается, что ставка по депозитам будет продолжать расти пропорционально повышению ключевой ставки ЦБ, при этом инфляция также может ускориться, поэтому большого разрыва между показателями не предвидится», — сказала Пажинская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что консервативно настроенная часть населения РФ продолжит увеличивать средства на депозитных счетах.