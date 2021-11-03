Канберра, , 11:00 — REGNUM Покупатели, с нетерпением ожидающие снижения цен на жилье в Австралии, будут разочарованы, предупреждают риэлторы и аналитики рынка недвижимости. Об этом 3 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Генеральный директор компании RiskWise Property Research Дон Пелег отметил в интервью, что, хотя есть признаки замедления экспоненциального роста цен на недвижимость, маловероятно, что цены начнут снижаться.

«Мы не ожидаем, что Резервный банк Австралии увеличит процентную ставку в 2022 году, а между банками и небанковскими кредиторами идет жесткая конкуренция, которая сохраняет определенный уровень давления на ставки по ипотечным кредитам», — отметил Пелег.

«Мы ожидаем, что в 2022 году цены на жилье вырастут на 5−8%», — добавил Пелег.