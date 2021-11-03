Мельбурн, Австралия, 3 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Депутат местного заксобрания Виктории (юго-восток Австралии) Тим Смит отказался принять решение о том, продолжит ли он заниматься политикой после своего «эгоистичного» и «ужасающего просчета» вечером 30 октября, когда он устроил на дороге аварию в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 3 ноября он сообщил журналистами в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Пьянство за рулём

Депутат впервые встретился с журналистами после того, как он врезался в машину и протаранил забор вечером 30 октября. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови депутата в момент аварии.

Выступая перед прессой, Смит отметил, что он «очень искренне» сожалеет о своих действиях.

«Я глубоко извиняюсь перед моей семьей, моими избирателями, Либеральной партией, своими коллегами и перед всеми, кого я подвел», — заявил заявил.