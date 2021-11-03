Казань, 3 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Казани Приволжский районный суд вынес приговор бывшему имаму городской мечети, обвиняемого в организации деятельности экстремистской организации и в ее финансировании.

Procspb.ru Нет экстремизму

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на адвоката подсудимого, уголовное дело было возбуждено весной 2020 года. По версии следствия, с 2015 года подозреваемый руководил запрещенной в России экстремистской организации «Нурджулар"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он проводил в своем доме агитационные собрания и занятия в мечети.

По решению суда бывший имам казанской мечети отправлен в колонию общего режима на 6,5 лет. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани в ноябре 2020 года была пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), задержаны пять ее участников.

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* организация, деятельность которой запрещена в РФ