Кызыл, 3 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Туве по данным на конец третьего квартала 2021 года цены одного квадратного метра на вторичном рынке жилья составила 95 636 рублей. Это на 39,8% выше, чем в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

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«Повышение цен на рынке жилья наблюдалось по всем типам квартир. Стоимость квартир низкого качества выросла на 53,4%, улучшенного качества — на 40,4%, среднего качества — на 36,6%», — добавили в службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье по росту цен на жильё лидирует Оренбургская область, где квартиры на первичном рынке в третьем квартале 2021 года цены выросли 6,8%.

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