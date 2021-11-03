Канберра, 3 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Во время обращения к Национальному пресс-клубу посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тибо заявил, что руководство его страны пришло к выводу, что Австралия «намерено обманывала» Францию в отношении отказа от сделки по строительству подводных лодок. Об этом 3 ноября сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Во время выступления Тибо отметил, что его правительство не испытывало злобу в отношение Австралии или австралийского народа. Однако поведение официальной Канберры вызывает вопросы, утверждал посол.

«И поскольку на карту было поставлено гораздо больше, чем просто строительство подводных лодок, потому что речь шла о рамочном соглашении о суверенитете, скрепленном передачей строго засекреченных данных, то способ обращения с ним являлся ударом в спину», — отметил Тибо.

Французский посол также дал понять, что в настоящее время улучшить отношения между двумя странами может только Австралия.