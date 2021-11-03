Оренбург, 3 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Адвокаты пятерых полицейских, которые отправлены под стражу в рамках дела о вооруженном разбое, обжаловали меру пресечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

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Апелляционная инстанция оставила без изменения постановления суда первой инстанции. Группа полицейских останется в СИЗО до декабря 2021 года.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Оренбургской, в настоящее время проведена проверка, в отношении сотрудников ППС, рассматривается вопрос об увольнении из органов внутренних дел отрицательным мотивам, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, факт вымогательства денег выявлен сотрудниками службы собственной безопасности УМВД по региону. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержаны в Орске в октябре 2021 года. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и разбое. Они напади на орчанина возле торгово-развлекательного центра и отняли 20 тыс. рублей.