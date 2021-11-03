Калуга, 3 ноября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Калужской области 14 организаций, подведомственных министерству труда и социальной защиты региона, которые работают как с людьми пожилого возраста и инвалидами, так и с семьями с детьми, приняли участие конкурсе на звание лучшего учреждения социальной службы по содержанию и благоустройству в 2021 году. Об этом 3 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном министерстве.

Вото миистерства труда и социальной защиты Калужской области Учреждение социальной службы

Первое место в группе учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов присуждено Новослободскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, а в группе организаций социального обслуживания семьи и детей — калужскому областному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Детство».

В рамках конкурса оценивались объём выполненных работ по капитальному и текущему ремонту зданий, замена ветхих инженерных коммуникаций, установка приборов учета потребления водных и энергетических ресурсов, освещенность прилегающей территории и уровень её благоустройства, соблюдение санитарного режима, создание доступной среды проживания для лиц с ограниченными возможностями и другие показатели. Областной конкурс проводился в целях повышения качества предоставления социальных услуг в рамках национального проекта «Демография».

Директор Благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина отметила задачи становления системы долговременного ухода за пожилыми людьми в рамках нацпроекта:

«Первая задача — это тиражирование успешного опыта пилотных регионов для всей страны. Затем на повестке стоит обоснование финансовой модели. Часть расходов возьмет на себя федеральный бюджет, без которого регионы сами не справятся с повышением качества жизни пожилых людей. Благодаря поддержке государства мы решаем непростые задачи».

Напомним, этот национальный проект касается практически всех граждан России, это — поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.