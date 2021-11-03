Москва, 3 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Новый способ пересчета денег у народа покажет его богатство, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Деньги

"Чиновники снова приступили к своему любимому занятию: пересчету денег в чужом кармане. Причем, чаще всего, в кармане дырявом. Но новый хитрый способ пересчета опять покажет, что народ у нас зажиточен, сыт и счастлив», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2022 года будут опубликованы пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018−2020 годы. Корректировки будут произведены в результате изменения методов расчета.

При расчете трат предлагается принять во внимание также данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса. А для оценки сбережений — сводки ЦБ о движении средств на брокерских счетах физлиц, пишут «Известия».

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