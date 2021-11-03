Мельбурн, Австралия, 3 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Полиция Виктории (юго-восток Австралии) расследует серию нападений в результате вспышки насилия в отношении представителей органов правопорядка после проведения скачек в рамках Кубка Мельбурна. Об этом 3 ноября сообщил телеканал Nine News.

Richard Jones Мельбурн

Отряды конной полиции были вынуждены выдвинуться на набережную, когда там вспыхнули драки между молодыми и пьяными прохожими. После прибытия в полицейских были брошены различные предметы, а один из дебоширов даже умудрился снять фуражку с полицейского и начал его дразнить.

Столкновения с полицией и массовые беспорядки продолжались с 16:00 по местному времени до поздней ночи.

В целом же отмечается, что жители Мельбурна в основном отпраздновали проведение скачек мирно и с соблюдением закона. Инциденты на набережной омрачили праздник.