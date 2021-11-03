Джакарта, , 10:42 — REGNUM Индонезия получила в общей сложности 134 560 доз вакцины AstraZeneca от правительства Великобритании, сообщает Antara.

Вакцина AstraZeneca Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В общей сложности 134 560 доз вакцины AstraZeneca поступают по двусторонним каналам», — говорится в заявлении министерства связи Индонезии.

Вместе с этой партией Индонезия получила в общей сложности миллион доз вакцины AstraZeneca из Великобритании. Это соответствует обязательству правительства Великобритании поддержать борьбу с пандемией в Индонезии.

Правительство Индонезии очень ценит солидарность и поддержку, оказываемую Великобританией.

В настоящее время вакцинировано около 120 миллионов индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии решило продлить действие ограничений по коронавирусу на Яве и Бали до 15 ноября 2021 года.

Подробнее в материале: В Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу