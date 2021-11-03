Канберра, , 10:44 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции уклонился от ответа на прямой вопрос журналиста о том, произошла ли утечка текстового сообщения между ним и президентом Франции Эммануэлем Макроном из его администрации. Об этом 3 ноября сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Kristy Robinson

Напомним, что ранее Макрон обвинил Моррисона во лжи, заявив, что австралийский премьер-министр держал его в неведении по поводу разрыва контракта на строительство подводных лодок. Однако 2 ноября в австралийской прессе было опубликовано текстовое сообщение, в котором Макрон спрашивал Моррисона, стоит ли ему ждать плохих новостей по поводу дальнейшей судьбы контракта.

Выступая в Дубае, по пути домой с саммита в Глазго, Моррисону предпочел не отвечать на прямой вопрос, исходит ли утечка из его офиса.

«Я очень ясно изложил, когда все происходило, и почему я полагал, что мы очень ясно дали понять, что есть очень серьезные проблемы с реализацией этого контракта», — ответил премьер-министр.