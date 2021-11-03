Ульяновск, 3 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области лидером среди муниципалитетов по числу принявших участие во Всероссийской переписи населения является Кузоватовский район, где переписались около 85% жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Александр Погожев ИА REGNUM Образец удостоверения переписчика

По данным властей на утро 2 ноября, переписью охвачено 53,7% населения, в том числе самостоятельно переписались (через «Госуслуги») 10,4% жителей региона. Всего в России перепись прошли 63% населения.

Высокие темпы переписи зарегистрированы в Кузоватовском (84,8%), Мелекесском (82,3%), Старокулаткинском (73,2%) и Вешкаймском (69,2%) районах. В группе отстающих — Ульяновск и Димитровград.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится по 15 ноября. Жители могут переписать сами на портале «Госуслуги», либо в стационарных пунктах переписи или дождаться переписчика дома.