Сент-Пол, США, , 10:39 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Кирилл Капризов Khl.ru

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил первую шайбу в сезоне, которая стала для его команды победной, а также отдал одну результативную передачу.

Также в составе «Уайлд» шайбы забросили форвард Маркус Фолиньо, оформивший дубль, Кален Эддисон и Нико Штурм. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился голевым пасом.

В составе «Оттавы» отличились нападающие Ник Пол, Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Крис Тирни.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 15 очков. «Оттава» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с семью очками.

Читайте ранее в этом сюжете: «Чикаго» одержал первую победу в сезоне, прервав серию из девяти поражений