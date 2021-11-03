Москва, 3 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Государственные закупки Росгвардии и Федеральной службы охраны (ФСО) будут проходить в закрытом режиме. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на портале правовой информации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Росгвардия

В тексте документа утверждается новый перечень федеральных органов исполнительной власти, а также их подведомственных учреждений и предприятий, чьи госзакупки будут проводиться с использованием закрытых конкурентных способов определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

К Минобороны, СВР и ФСБ добавлены ещё два ведомства — Росгвардия и ФСО. Распоряжение правительства вступит в силу с 1 января 2022 года.

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