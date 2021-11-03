Назрань, Ингушетия, , 10:36 — REGNUM В Ингушетии установлен факт незаконного распоряжения земельными ресурсами в городе Назрани. В мошенничестве и превышении должностных полномочий подозревается сотрудник мэрии, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Земельный участок

Как установлено, являясь сотрудником администрации, злоумышленник обманным путем вынес решение о предоставлении в собственность двоим гражданам земельных участков площадью 600 кв. м в городе Назрани. В благодарность за это он потребовал 11 тыс. долларов США.

Несмотря на то, что события разворачивались 14 лет назад, правоохранители установили факт мошенничества и возбудили уголовное дело. Экс-чиновника ждет уголовное наказание.