Москва, , 10:36 — REGNUM Албанские радикалы в Косове продолжают упорные попытки избавиться от сербов, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжён в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве либо прямом подстрекательстве со стороны их западных покровителей», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший командующий сил безопасности Косово Кадри Кастрати 2 ноября заявил, что, по имеющейся у него информации, президент Сербии Александр Вучич и глава МВД (бывший министр обороны Сербии) Александр Вулин якобы набирают наемников из России для отправки их на север Косово.

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