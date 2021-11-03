Москва, , 10:36 — REGNUM С 2022 года Росгвардия и Федеральная служба охраны, а также подконтрольные им ведомства и учреждения получат право не раскрывать данные о своих государственных закупках. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Здание правительства России Pepijn Schmitz

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Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, с 1 января 2022 года Росгвардия и ФСО должны будут проводить закупки товаров и услуг на закрытых тендерах.

«Утвердить прилагаемый перечень федеральных органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений и предприятий, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», — говорится в документе.

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В перечень с 2017 года также включены Министерство обороны, Служба внешней разведки и Федеральная служба безопасности, а также подведомственные этим структурам госучреждения и предприятия.

Распоряжение вступит в силу с 1 января 2022 года.