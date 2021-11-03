В Ярославле машина «скорой» врезалась в легковушку
Ярославль, 3 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Ярославле 3 ноября машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
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Последствия аварии в Ярославле
Авария произошла на перекрёсте улиц Толбухина и Большая Октябрьская, рядом с ТЦ «Петровский пассаж».
В ГИБДД пока не прокомментировали ДТП. Как сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, водитель и пассажиры медицинского автомобиля не пострадали.