Ярославль, 3 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Ярославле 3 ноября машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Yarnews.net Последствия аварии в Ярославле

Авария произошла на перекрёсте улиц Толбухина и Большая Октябрьская, рядом с ТЦ «Петровский пассаж».

В ГИБДД пока не прокомментировали ДТП. Как сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, водитель и пассажиры медицинского автомобиля не пострадали.