Якутск, , 10:34 — REGNUM Жители Якутии жалуются на то, что в прививочных пунктах столицы республики отсутствует вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт». Эту информацию подтвердили в министерстве здравоохранения региона, сообщило 3 ноября ИА SakhaPress.

Кабинет вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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По информации ведомства, с минздравом России договариваются о новых поставках вакцины. В министерстве здравоохранения региона также пояснили, что «Спутник Лайт» закончился не во всех поликлиниках Якутска.

Горожанам рекомендовали прививаться «Спутником V», отметив, что двухкомпонентная вакцина более эффективна и в достаточном количестве имеется в пунктах вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковидных госпиталях Якутии 173 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, 38 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Увеличилось количество якутян среднего возраста, у которых коронавирус протекает с осложнениями.