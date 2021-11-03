Москва, 3 ноября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 2 ноября попыталась ухватиться за отметку $85 за баррель, но оказалась под небольшим давлением и завершила день в небольшом минусе, так и не сумев побороть двадцатидневную скользящую среднюю, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 3 ноября, фьючерсы продолжают опускаться, но коррекция происходит внутри тесного диапазона, и цены пока удерживаются над уровнем $83.

На рынке нефти продолжается консолидация — игроки практически не реагируют на происходящее, сфокусировав внимание на предстоящем заседании ОПЕК+.

В силу давления на альянс, которое идет не только со стороны Штатов, но также от Индии и Японии, которые требуют нарастить добычу, на рынке циркулируют спекуляции о более агрессивном увеличении производства.

Некоторые страны объединения просто не располагают мощностями для такого маневра, но те же саудиты вполне способны взять дополнительные баррели на себя, однако базовый сценарий по-прежнему предполагает сохранение прежних темпов увеличения предложения.

К слову, в ходе недавнего выступления Байден обвинил ОПЕК+ и в частности Россию в высоких ценах на энергоносители, добавив напряженности перед встречей экспортеров 4 ноября.

Тем временем отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США увеличились на 3,6 млн баррелей, тогда как запасы бензина и дистиллятов выросли на 552 тыс. и 573 тыс. соответственно.

Впрочем, рынок сейчас слабо реагирует на поступающую отраслевую статистику и может аналогичным образом проигнорировать официальный отчет минэнерго США позднее сегодня.

До конца недели волатильность на рынке может повыситься в контексте решения ОПЕК+. Если уровни наращивания добычи останутся прежними, трейдеры вздохнут с облегчением и выведут Brent в плюс на недельных графиках.

Если же альянс поддастся влиянию Штатов и пойдет на более агрессивные меры, можно ожидать довольно глубокой просадки цен ниже $81 за баррель», — считает эксперт.

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