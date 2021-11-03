Екатеринбург, , 10:34 — REGNUM Баскетбольный клуб УГМК на выезде обыграл «Сексард» из Венгрии. Это позволило коллективу из Екатеринбурга возглавить группу А Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба УГМК.

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В рамках группового этапа «лисицы» провели уже пять игр. Это единственная команда, не потерпевшая ни одного поражения в Евролиге с начала сезона.

Встреча с венгерской командой закончилась в пользу уральского клуба со счетом 82:67. Самым результативным игроком матча стала центровая гостей Джонквел Джонс. Она записала в свой актив 17 очков и 10 подборов.

Следующий матч клуб из Свердловской области проведет на домашнем паркете. Встреча состоится в рамках чемпионата России против красноярского «Енисея» 18 ноября.