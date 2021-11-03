Тутаев, Ярославская область, , 10:31 — REGNUM В селе Никульском Ярославской области начался снос недостроенного здания рядом с музеем «Космос». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Никульское считается родиной Валентины Терешковой (она родилась в деревне Большое Масленниково недалеко от села). Здание было построено в 1996 году, там планировали разместить центр развития сельского хозяйства, однако эти планы так и не были осуществлены. Ярославцы связывали строительство центра со знаменитой землячкой.

Развалины здания портили вид родины первой женщины-космонавта. В 2018 году перед 55-летием полёта Терешковой остов даже задрапировали полотном с рисунком замка, что вызвало насмешки ярославцев.

Тогда же районные власти решили разобраться с недостроем. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Тутаевского района, здание было признано бесхозным и принято в муниципальную собственность.

«Объект был продан в прошлом году. На сегодняшний день собственник убирает опасный недострой. Освободившийся участок планируют застраивать жильём», — сообщили в администрации.

Таким образом, в Ярославской области не останется недостроев, связанных с именем Терешковой. Ранее в областном центре были снесены развалины гостиницы «Чайка», названной так в честь позывного Терешковой. На её месте строят IT-центр.

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