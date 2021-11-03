Знаменитый недострой на родине Терешковой сносят в Ярославской области
Тутаев, Ярославская область, 3 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В селе Никульском Ярославской области начался снос недостроенного здания рядом с музеем «Космос». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Никульское считается родиной Валентины Терешковой (она родилась в деревне Большое Масленниково недалеко от села). Здание было построено в 1996 году, там планировали разместить центр развития сельского хозяйства, однако эти планы так и не были осуществлены. Ярославцы связывали строительство центра со знаменитой землячкой.
Развалины здания портили вид родины первой женщины-космонавта. В 2018 году перед 55-летием полёта Терешковой остов даже задрапировали полотном с рисунком замка, что вызвало насмешки ярославцев.
Тогда же районные власти решили разобраться с недостроем. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Тутаевского района, здание было признано бесхозным и принято в муниципальную собственность.
Таким образом, в Ярославской области не останется недостроев, связанных с именем Терешковой. Ранее в областном центре были снесены развалины гостиницы «Чайка», названной так в честь позывного Терешковой. На её месте строят IT-центр.