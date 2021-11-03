Брянск, , 10:34 — REGNUM В Брянской области 3 ноября впервые подтверждён 501 случай заражения коронавирусом, что на четыре случая больше предыдущих суток. Эта цифра стала новым рекордом. Выписаны после выздоровления 495 пациентов, скончались ещё 11 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Permkrai.ru

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 77 798 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 69 787 человек. Лаборатории региона провели уже 966 778 исследований на коронавирус, в том числе 6 011 тестов проверены за последние сутки.

Осложнения при инфекции стали причиной смерти 1 917 пациентов.