Москва, , 10:29 — REGNUM Достигнутый 2 ноября на валютных торгах Мосбиржи уровень 72 рубля за один доллар можно считать финалом технической коррекции, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.

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«Стоит напомнить, что коррекционный рост доллара к рублю начался на прошлой неделе, когда рубль укреплялся до уровня чуть ниже 69,30 рубля за доллар.

Сегодня, 3 ноября, утром доллар на Мосбирже торгуется на уровне 71,60 рубля. Скорее всего, до вечера никаких сильных отклонений в ту или иную сторону не будет наблюдать. И это нормальная ситуация накануне важных событий.

Так, сегодня в 21:00 по мск ФРС США огласит своё решение по ставке, которое, впрочем, не станет сюрпризом — ставку менять не будут. А вот последующая за этим пресс-конференция (в 22:30 мск) может сильно поменять картину.

Ожидается, что уже сегодня может быть объявлено о сокращении программы выкупа активов. А так же, рынок ожидает более четких сигналов по денежно-кредитной политике в США на 2022 год.

Это очень важные события, способные изменить настроения на валютных торгах по доллару ко всем мировым валютам. Так что стоит запастись терпением и подождать, будет интересно», — считает эксперт.

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