Сухум, 3 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Проблему больших сезонных очередей на КПП «Псоу», расположенном на абхазо-российской границе, быстро решить не получится. Об этом в интервью Абхазскому телевидению заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Сухум, Абхазия

«Людям, особенно летом, приходится часами стоять в очередях. Мы ставим этот вопрос перед руководством России. Этой проблемой занимается министерство транспорта РФ», — сказал Бжания.

Он сообщил, что в Минтрансе России в течение трёх лет планируют произвести капитальный ремонт пограничного КПП, чтобы оптимизировать его работу. Ремонт будет проводиться за средства из российского бюджета.

Бжания поблагодарил российскую сторону за подключение к этой проблеме. Закончить работы по ремонту планируется в течение трёх лет.

Стоит отметить, ранее Бжания сообщил, что Абхазию прошлым летом посетили около 1,5 млн туристов. Это стало рекордом для республики за последние 30 лет.