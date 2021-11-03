Оренбург, , 10:29 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор 34-летнему жителю Саратовской области за преступление, совершенное в 2004 году. Мужчина признан виновным в изнасиловании и убийстве 23-летней девушки на территории Сорочинска, сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Приговор Ovs.skav.sudrf.ru

По данным следствия, будучи несовершенолетним, саратовец днем 7 сентябре 2004 года напал на оренбурженку, которая возвращалась с работы домой, затащил в лесополосу, изнасиловал и задушил.

Раскрытию преступления помогли современные производства исследований ДНК. Местонахождения подозреваемого в преступлении удалось установить только весной 2021 года. Мужчину задержали на территории Саратовской области и отравили под стражу. Фигурант уголовного дела дал признательные показания.

Суд, учитывая несовершеннолетний возраст насильника на момент совершения преступления, приговорил саратовца к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск на сумму 3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.