Пенза, , 10:44 — REGNUM В Пензе завершился прием документов от желающих участвовать в конкурсе на замещение должности руководителя администрации областного центра. По словам главы города, председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Владимира Мутовкина, всего было подано три заявки.

Кандидат

Среди кандидатов — двое мужчин и одна женщина. До этого женщины не изъявляли желания принимать участие в подобных конкурсах.

Сегодня, 3 ноября члены комиссии проверят на соответствии нормам и правилам документы, представленные кандидатами, после чего вынесут решение о допуске или недопуске их на сессию Пензенской гордумы. Соискатели перед депутатами представят свои программы по развитию областного центра. Затем путем тайного голосования будет выбран наиболее достойный из них.

На пост мэра Пензы претендуют: и.о. главы администрации города Александр Басенко, глава Железнодорожного района Пензы Андрей Шулькин, заместитель генерального директора ТРК «Экспресс», депутат городской думы Людмила Коломыцева, сообщает Telegram-канал Сурский край.

ИА REGNUM напоминает, бывший мэр Пензы Андрей Лузгин, занимавший должность с 25 октября 2019 года, ушел в отставку 12 октября.

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