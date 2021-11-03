Глазго, Великобритания, 3 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Южная Корея присоединилась присоединились к усилиям под руководством США и ЕС по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

На церемонии подписания, которая состоялась в Глазго 2 ноября, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин присутствовал вместе с лидерами мировых держав.

В своём выступлении южнокорейский лидер отметил, что Южная Корея будет делиться своим опытом сокращения выбросов с развивающимися странами.

Как сообщало ИА REGNUM, на климатическом саммите ООН президент Южной КореиМун Чжэ Инофициально подтвердил намерение Сеула сократить к 2030 году выбросы углерода на 40% (по сравнению с 2018 года).

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