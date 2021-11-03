Москва, , 10:25 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее совершенствование механизма поддержки людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Об этом 3 ноября сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

Решение затрагивает интересы граждан, утративших имущество первой необходимости. Для получения помощи им потребуется лишь подтвердить факт проживания в помещении, попавшем в зону ЧС.

«Этой работой займутся органы местного самоуправления», — пояснили в правительстве.

Также документ предусматривает новые меры в отношении индивидуальных предпринимателей, чьё имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций. Они получат компенсации в том же размере, что и юрлица.