Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Достижение 80-процентной иммунизации населения, а также снижение числа госпитализированных в ковидные стационары позволят смягчить ограничения, которые действуют сейчас в Петербурге из-за высокой заболеваемости COVID-19. Об этом 2 ноября заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В больнице. Санкт-Петербург Zdrav.spb.ru

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По словам главы ведомства, снизить степень ограничений могут два фактора. В первую очередь, городу необходимо достигнуть 80-процентной вакцинации взрослого населения. Сейчас в городе привито первым компонентом чуть более 2,1 млн горожан. Это около 60% от целевого показателя — 3,5 млн населения.

«Если говорить о доле взрослого населения, то даже до 50% мы не доходим, — пояснил чиновник. — Необходимо в короткий промежуток времени вакцинировать население. Тем, кто вакцинировался год, назад необходимо ревакцинироваться сейчас».

Также для смягчения COVID-ограничений нужно, чтобы в Петербурге уменьшилось число госпитализированных и зараженных пациентов.

«Более десяти недель у нас продолжается эпидмодъем, пока мы не видим, что подъем сменился уменьшением показателей эпиднапряженности. Три недели мы находимся на высоком плато, количество госпитализированных пациентов в течение недели высокое, занято около семи тысяч коек», — пояснил Лисовец.

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