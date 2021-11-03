Владивосток, 3 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Строительство ледовой арены в посёлке Кавалерово Приморского края ведётся в рамках графика, рабочие возводят фундамент. Открытие нового спортивного объекта запланировано на 2022 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе правительства региона.

Правительство Новосибирской области Строительство ледовой арены в Новосибирске

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«В Кавалерово всегда была хорошая хоккейная команда, поступало много просьб жителей, особенно молодежи, о строительстве ледового дворца. Поэтому мы обратились с просьбой в Министерство спорта России, чтобы нам выделили необходимые средства. Мы, со своей стороны, тоже предусмотрели. Был готовый проект в Кавалеровском районе. Строительство уже идет. Объект должны сдать в 2022 году», — подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ледовую арену строят по проекту «Спорт — норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография». На работы выделено 306 млн рублей, основная часть — из федерального бюджета.

«Президент поставил задачу, чтобы через пять лет 55 процентов населения было вовлечено в регулярные спортивные занятия. Для достижения планки, установленной главой государства, надо создавать доступные условия и инфраструктуру для массовых занятий спортом», — отмечала член Центрального штаба ОНФ, двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, заслуженный мастер спорта Елена Исинбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Приморья в рамках нацпроекта «Демография» построили четыре спортивные площадки. Общая сумма субсидий из бюджета на эти цели составила около 38 млн рублей.